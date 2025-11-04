محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ومالك نادي سيراميكا كليوباترا، عن أكثر المواقف التي لن ينساها في مشواره الرياضي، مؤكدًا أن إصابة اللاعب أحمد القندوسي كانت من اللحظات الصعبة التي أثرت فيه بشدة.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع قناة صدى البلد، إنه شعر بحزن كبير عند إصابة القندوسي، موضحًا: "زعلت عليه جدًا، ولا تتخيل كمّ المراسلات التي وصلتني من جماهير ومحبي النادي للاطمئنان على حالته".

وأضاف: "أنا لا أتحمل رؤية أحد يتأذى، وبحب الناس تتعاون مع بعض وتساند اللي حواليها".