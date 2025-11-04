مدرب زيسكو يونايتد: نحترم الزمالك والمصري.. والبطولات لا تحسم بالأسماء



قال إيمانويل سوالي، المدير الفني لفريق زيسكو يونايتد الزامبي، إن فريقه يستعد لمواجهة قوية ضمن مرحلة المجموعات في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وأوضح سوالي في تصريحات لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو عبر قناة النهار: “نواجه أندية كبيرة، لذلك لا يجب أن نقول إننا أمام الزمالك أو المصري فقط، فالمجموعة تضم أربعة أندية والبطولة الآن بها 16 فريقًا وليس فريقين فقط”.

وأضاف: “نلتقي بفريقين كبيرين مثل الزمالك والمصري، لكننا في مرحلة دوري وليس خروج مغلوب، وسنعمل على جمع أكبر عدد ممكن من النقاط”، مشددًا على أهمية دعم الجماهير قائلاً: “نريد أن تساندنا جماهيرنا لنُظهر أفضل ما لدينا في البطولة”.