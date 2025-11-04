محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن أبرز الدروس التي نقلها من عالم الصناعة إلى مجال الرياضة، مؤكدًا أن الخبرة الصناعية ساعدته في بناء رؤية ناجحة داخل المجال الرياضي.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع قناة أبو ظبي الرياضية، إن أهم درس نقله من الصناعة إلى الرياضة هو الإصرار والسعي للوصول إلى العالمية، إلى جانب القدرة على فتح آفاق جديدة من الأسواق، وإعداد الكوادر الماهرة، ومتابعة كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا.

وأضاف أن لديه تجربة ناجحة مع عدد من العاملين الذين اكتشف مواهبهم، موضحًا: "كان معي أشخاص عملوا معي، وتم اكتشاف قدراتهم، ثم دعمناهم حتى تم تصديرهم للخارج".

واختتم أبو العينين حديثه بالتأكيد على أن "هناك مجموعة كبيرة من الشباب تحتاج فقط إلى من يكتشفها ويؤمن بها"، مشددًا على أهمية دعم المواهب الشابة في مختلف المجالات.

https://www.facebook.com/share/v/17WM4GouXW/?mibextid=wwXIfr