محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات

أجاب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، على سؤال حول ما إذا كان إنشاء نادٍ رياضي يُعد مشروعًا تجاريًا مربحًا وفكرة ناجحة.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع قناة أبو ظبي الرياضية، إن "النادي الأهلي يحقق أرباحًا جيدة، ومعدلات نموه كبيرة، لكن غياب الإمكانيات قد يؤدي إلى الخسارة"، مشددًا على أن نجاح أي نادٍ يعتمد على الإدارة الجيدة والتخطيط السليم.

وأضاف أن لدى نادي سيراميكا إدارة فنية رفيعة المستوى، معربًا عن شكره لـ طارق أبو العينين على دوره الكبير في تأسيس بنية إدارية قوية داخل النادي.

واختتم حديثه قائلًا: "لدينا لاعبين تُعرض عليهم عروض مضاعفة، ومع ذلك نحن نتصدر جدول الدوري حاليًا"، في إشارة إلى نجاح المنظومة الإدارية والفنية داخل نادي سيراميكا.