إصابة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بسرطان البروستاتا
زلزال بقوة 3.9 ريختر يضرب مملكة بوتان شرق جبال الهيمالايا
أسر ضحايا مدرسة السلام: نناشد الوزير حماية أولادنا من التنمر
15 دعوة بعد صلاة الفجر تفتح لك أبواب الرزق والبركة.. لا تفوتها
نشرة أمنية من جوجل تكشف ثغرات خطيرة في ملايين الأجهزة
توبيخ ترامب ورد زيلينسكي.. شرارة تشعل محادثات جنيف حول مستقبل الحرب في أوكرانيا
هجوم روسي ضخم بالمسيرات على خاركيف الأوكرانية
رضا عبدالعال: بداية توروب مع الأهلي مبشرة..وهذه الصفقة لم تقدم المنتظر
أعلى سعر دولار مقابل الجنيه اليوم 24-11-2025
للعائلة.. سعر ومواصفات جيلي أوكافانجو ستاندرد 2025 في السعودية
غلق الطريق الصحراوي بالاسكندرية للمرة الخامسة في اسبوع
السودان.. السلطات الشمالية تعلن السيطرة على تمرد أولاد قمري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أول تعليق من زينة على المشاهدات التاريخية لـ ورد وشكولاته

زينة
زينة
تقى الجيزاوي

أعربت النجمة زينة ، عن بالغ سعادتها بالنجاح الكبير ، الذي يحققه مسلسلها الجديد "ورد وشوكولاتة"، بعدما احتل المرتبة الأولى كأكثر الأعمال مشاهدة في تاريخ تطبيق يانجو بلاي منذ انطلاقه.

وأكدت زينة ، أن هذا الإنجاز يمثل "شرفاً كبيراً" لها، خاصة أن المنصة باتت واحدة من أهم المنصات المؤثرة في سوق الدراما، وتمتلك قاعدة جماهيرية متزايدة.

وقالت زينة، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنها استمتعت بتجربتها في العمل، خصوصاً في التعاون الجديد الذي جمعها بالكاتب محمد رجاء، مشيرة إلى أن بينهما "كيمياء فنية واضحة" دائماً ما تثمر أعمالاً ناجحة.

وذكّرت بتجربتهما السابقة في مسلسل "الليلة واللي فيها" عام 2022 على منصة شاهد، والذي حقق نجاحاً لافتاً، قبل أن يعيدا تكرار تلك الشراكة هذا العام في "ورد وشوكولاتة" عبر منصة يانجو بلاي، ليتجاوز العمل كل التوقعات بحصد نسب مشاهدة غير مسبوقة.

وخلال الأيام الماضية، تصدّر اسم زينة مواقع التواصل الاجتماعي بعدما أثارت الحلقة الثامنة من المسلسل ردود فعل واسعة، إثر الترويج لها بأنها "ليست لأصحاب القلوب الضعيفة"، وقد قدّمت الحلقة مشهداً مأساوياً لقتل شخصية مروة التي تجسدها زينة، في واقعة جاءت شديدة الشبه بتفاصيل قضية إعلامية شهيرة استوحى المسلسل أحداثها.

وأثار عرض الحلقة موجة كبيرة من الجدل بين الجمهور، بعد الربط بين مصير شخصية مروة وما حدث في القضية الحقيقية التي شغلت الرأي العام لأشهر، وتدفقت التعليقات المعبرة عن صدمة المشاهدين وتعاطفهم، خاصة مع توثيق مشهد القتل بطريقة مؤثرة وقاسية، ما جعل اسم زينة في صدارة الترند وتحول أداؤها إلى محور نقاش واسع بين المتابعين.

مسلسل "ورد وشوكولاتة" يشارك في بطولته إلى جانب زينة ومحمد فراج: مها نصار، مريم الخشت، مراد مكرم، صفاء الطوخي، محمد سليمان، عمرو مهدي، وبسام رجب، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف حشيش وآية سليم.

 المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج ماندو العدل، ومن إنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

زينة ورد وشوكولاتة يانجو بلاي

وزير التعليم

بعد قليل.. قرارات عاجلة من التعليم للحفاظ على أمن وسلامة طلاب المدارس

وزير التربية والتعليم

17 قرار عاجل لحماية الطلاب ..ماذا أعلن وزير التربية والتعليم اليوم ؟

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من سقوط أمطار رعدية في هذه المناطق

وزير التربية والتعليم

اجازة يومين للطلاب| تعطيل الدراسة ببعض المدارس حتى الثلاثاء القادم.. لهذا السبب

وزير التعليم

التعليم: مهلة اسبوعين لاعتماد صحيفة الاحوال الجنائية لجميع العاملين بالمدارس

حقيقة انتشار فيروس جديد في المدارس

انتشار فيروس تنفسي في المدارس.. ماذا قالت وزارة الصحة ؟

الطقس في مصر

أمطار رعدية وضربات برق.. الأرصاد تحذر من الطقس الساعات القادمة

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

الحد الأقصى للتحويل عبر إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

عملية

إنجاز طبي .. نجاح عملية استحثاث جذع المخ لطفلة عمرها أربع سنوات

الكبدة بدبس الرمان

لذيذة جدا.. طريقة عمل الكبدة بدبس الرمان

دونر الكباب

تريند السوشيال ميديا.. طريقة عمل دونر الكباب في البيت بطعم المحلات

وصفة مضمونة.. طريقة عمل الكوكيز بالشيكولاتة

طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة
طريقة عمل كوكيز بالشيكولاتة

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لأطفالك

طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك
طريقة براونيز البطاطا الحلوة الرائعة لاطفالك

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة
طريقة عمل عجينة الكريب بمكوناتها البسيطة

روبي تتألق بـ نيولوك لافت فى آخر ظهور لها

روبي
روبي
روبي

ساندى علي

بحب نفسي.. ساندى علي ترد على الانتقادات وتكشف عن أول بطولة مطلقة| خاص

منال سلامة

منال سلامة تكشف حقيقة مشاركتها فى جزء ثانى من مسلسل "لن اعيش فى جلباب ابي" |خاص

اعتزال شيرين عبدالوهاب

رسالة صوتية .. حقيقة اعتزال الفنانة شيرين عبدالوهاب

ايمان عبد اللطيف

متهمون جدد.. تطورات جديدة في قضية صغار مدرسة اللغات بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

