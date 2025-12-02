مجلس أمناء مهرجان المنصورة لسينما الأطفال يعقد أولى اجتماعاته برئاسة مشيرة خطاب

عقد مجلس أمناء مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال أولى اجتماعاته، أمس الأثنين، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، وبحضور أعضاء مجلس الأمناء، لمناقشة أخر الأستعدادًا الخاصة بالنسخة الأولى من المهرجان المعني لسينما الأطفال .

مناقشة استعدادات الدورة الأولى

ناقش الاجتماع أبرز إستعدادات المهرجان لعقد دورته الأولى في الفترة من 9 إلى 14 فبراير المقبل، وكيفية خروجه بالشكل الذي يليق بتاريخ محافظة الدقهلية ومدينة المنصورة، حيث كشفت رئيسة المهرجان عن تلقي ما يقرب من 80 فيلما للأطفال حتى الآن من مختلف أنحاء العالم، ولا يزال الباب مفتوحا أم إستقبال أفلام أخرى، فيما يجري حاليا العمل داخل المكتب الفني للمهرجان برئاسة المخرج إبراهيم سعد على اختيار الأفلام المشاركة في مسابقات المهرجان المختلفة، كما ناقش الاجتماع فعاليات المهرجان المختلفة مثل ورش التدريب الخاصة بالأطفال من 6 إلى 18 سنة، وكذلك الندوات التي تناقش قضايا الأطفال، وأبرز الأسماء المرشحة للتكريم في الدورة الأولى.

وحضر أولى الأجتماعات الكاتب الصحفي حازم نصر مدير تحرير الأخبار ونقيب الصحفيين بالدقهلية، والفنان أحمد وفيق، والناشرة أميرة أبوالمجد العضو المنتدب لدار الشروق، والمخرج محمد حمدي، والكاتبة الصحفية هبة باشا مدير تحرير مجلة نصف الدنيا، والدكتورة نادية الخولي أستاذة الأدب الانجليزي بكلية الآداب جامعة القاهرة، والكاتبة الصحفية أميرة عاطف رئيسة المهرجان، فيما تغيب لظروف خاصة الكاتب والروائي أحمد صبري أبوالفتوح، والكاتبة والروائية النائبة ضحى عاصي، والكاتبة فاطمة المعدول، والسيناريست وليد يوسف، والنائب طارق عبدالهادي عضو مجلس الشيوخ.

اتصال مع محافظ الدقهلية لدعم المهرجان

وخلال الاجتماع أجرت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة مجلس أمناء المهرجان اتصالا هاتفيا باللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الذي وعد بتذليل كافة العقبات لكي يخرج المهرجان بالشكل الذي يتناسب مع تاريخ المحافظة، ولدعم الحركة السينمائية بالدقهلية بشكل عام ومدينة المنصورة بشكل خاص.

مسابقات المهرجان

ويضم مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال ثلاثة مسابقات، منهم مسابقتين دوليتين: الأولى للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة، والثانية لأفلام الرسوم المتحركة، أما المسابقة الثالثة فستكون مخصصة للأفلام التي يصنعها الأطفال من مختلف أنحاء مصر.

رعاية ودورة المهرجان الأولى

يذكر أن مهرجان المنصورة الدولي لسينما الأطفال، سيعقد دورته الأولى في الفترة من 9 إلى 14 فبراير 2026، برعاية وزارة الثقافة ومحافظة الدقهلية ونقابة السينمائيين.