كأس العرب .. التعادل السلبي يحسم أول 15 دقيقة من مباراة مصر والكويت
مشهد تمثيلي .. الداخلية تكشف حقيقة اختطاف عريس من زفة بالدقهلية
زيلنسكي: فرص إنهاء الحرب أصبحت الآن أفضل من أي وقت مضى
زيلينسكي: فرص إنهاء الحرب الآن أفضل من أي وقت مضى
مولد السيدة نفيسة.. الإفتاء: يجوز الاحتفال بموالد آل البيت وإحياء ذكراهم
الحد الأقصى 13 ألفا و360 جنيهًا لهؤلاء .. موعد تطبيق زيادة المعاشات الجديدة
كتلة حرارية عملاقة تتحرك في صمت .. منطقة ساخنة هائلة | إيه الحكاية؟
أدريان برودي.. قائمة النجوم العالمين المشاركين في جلسات البحر الأحمر السينمائي
بحوث الصحراء يوزّع شتلات الزيتون على منتفعي التجمعات التنموية في سيناء
لأول مرة | مصر تتسلم رئاسة مؤتمر اتفاقية حماية بيئة البحر المتوسط
شادي محمد : لو صلاح جه الأهلي شرف ليه قبل ما يكون إضافة للنادي
منتخب المغرب يضرب جزر القمر بثلاثية في كأس العرب
فن وثقافة

هند عبد الحليم تؤدي مناسك العمرة

هند عبد الحليم
هند عبد الحليم
باسنتي ناجي

أدت الفنانة هند عبد الحليم مناسك العمرة، ونشرت عدة صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام.

إطلاله هند عبد الحليم من العمرة

وكتب هند عبد الحليم:"اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل يارب العالمين".

اخر اعمال هند عبد الحليم 

يذكر أن المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، طرح بمشاركة الفنانة هند عبد الحليم - فى أول تجربة غنائية جادة لها - أحدث فيديو كليب لأغنية بعنوان "صحاب الليل" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى،

وتدور فكرة الأغنية فى إطار درامى بسيط، وتحكى عن عشاق السهر فى الليل، والتأمل فى سكونه وهمساته، والشكوى من الوحدة والتفكير فى الماضى.

وعبر الفنان عبد الرحمن رشدى عن سعادته بمشاركة الفنانة هند عبد الحليم فى غناء الأغنية، وكشف أنه التقى بها منذ عامين، وأعجب بصوتها جدا، ونشأت بينهما صداقة قوية، واتفقا على تنفيذ أغنية تجمعهما، وأثناء التحضير لأغنية "صحاب الليل" مع الموزع الموسيقى ماهر الملاخ، عرض عبد الرحمن عليه فكرة مشاركة صوت نسائى فيها، ورحب الملاخ بالفكرة، وبالفعل تم الاتصال بهند وسمعت الأغنية فأعجبتها، وفى اليوم التالى تم التسجيل بالفعل، وبعد أيام شارك عبد الرحمن وهند فى تصوير الأغنية بأحد الاستوديوهات.. تقول كلمات أغنية "صحاب الليل":.

هند عبد الحليم نجوم الفن الفنانة هند عبد الحليم

