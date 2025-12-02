هند عبد الحليم تؤدي مناسك العمرة

أدت الفنانة هند عبد الحليم مناسك العمرة، ونشرت عدة صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إنستجرام.

إطلاله هند عبد الحليم من العمرة

وكتب هند عبد الحليم:"اللهم لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم تقبل يارب العالمين".

اخر اعمال هند عبد الحليم

يذكر أن المطرب الشاب عبد الرحمن رشدي، طرح بمشاركة الفنانة هند عبد الحليم - فى أول تجربة غنائية جادة لها - أحدث فيديو كليب لأغنية بعنوان "صحاب الليل" على اليوتيوب، والمنصات الإلكترونية، ومحطات الراديو، وهى كلمات مصطفى ناصر، وألحان عبد الرحمن رشدى، وتوزيع موسيقى ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسى،

وتدور فكرة الأغنية فى إطار درامى بسيط، وتحكى عن عشاق السهر فى الليل، والتأمل فى سكونه وهمساته، والشكوى من الوحدة والتفكير فى الماضى.

وعبر الفنان عبد الرحمن رشدى عن سعادته بمشاركة الفنانة هند عبد الحليم فى غناء الأغنية، وكشف أنه التقى بها منذ عامين، وأعجب بصوتها جدا، ونشأت بينهما صداقة قوية، واتفقا على تنفيذ أغنية تجمعهما، وأثناء التحضير لأغنية "صحاب الليل" مع الموزع الموسيقى ماهر الملاخ، عرض عبد الرحمن عليه فكرة مشاركة صوت نسائى فيها، ورحب الملاخ بالفكرة، وبالفعل تم الاتصال بهند وسمعت الأغنية فأعجبتها، وفى اليوم التالى تم التسجيل بالفعل، وبعد أيام شارك عبد الرحمن وهند فى تصوير الأغنية بأحد الاستوديوهات.. تقول كلمات أغنية "صحاب الليل":.