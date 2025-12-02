قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تسبب تشوهات للجنين .. تحذير من تشغيلة مغشوشة من حقنة RH
الصحة تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030
المستشار حازم بدوي: المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت بانضباط وفي ظل مُناخ ديمقراطي
بدعم الاتحاد الدولي | إنشاء مركز إقليمي لرياضة السلاح في مصر
تريزيجيه : اللعب باسم مصر مسئولية وشرف .. وقطر تجربة استثنائية
أول صور لغرفة ملابس الفراعنة قبل مواجهة الكويت في كأس العرب
500 مليار دولار للبنية التحتية | مشروع مصري ضخم لجذب الاستثمارات الإندونيسية
الرئيس السيسي يهنئ الإمارات بذكرى الاحتفال باليوم الوطني
رئيس الوزراء يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المؤدية إلى مطار الإسكندرية
فيريرا : ميدو وجه لى اتهامات باطلة وسأتخذ الإجراءات القانونية ضده
ننشر نتائج انتخابات مجلس النواب 2025 في الغربية
الوطنية للانتخابات تعلن النتائج الرسمية لدوائر الشرقية في انتخابات مجلس النواب
فن وثقافة

تأليف ولا إخراج ولا تمثيل .. عمرو عابد يحسم موقفه من تعدد مواهبه | خاص

عمرو عابد
عمرو عابد
أحمد إبراهيم

كشف الفنان عمرو عابد عن موقفه من تعدد مواهبه سواء فى الإخراج او التمثيل او التأليف واخيرا الانتاج الذى شارك به فى الفيلم القصير الأخير “صف تاني” والذى عرض ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي. 

وقال عمرو عابد فى تصريح خاص : دخولى الإنتاج لا يعني استمراري فيه وهي تجربة كنت ارغب فى خروجها الى النور من خلال فيلم “صف تاني” فقط، ولا اعتقد أكرر التجربة مرة اخرى. 

وأضاف عمرو عابد : اما التأليف والإخراج والتمثيل كل منهم له مكانة فى قلبي وأحب ان امارس الثلاثة باستمرار ولكن الذى يحدد هذا الأمر هو العمل الفني ومدى رغبتي فى أن اكون جزء منه ام لا سواء تمثيل او إخراج أو تأليف. 

واوضح عمرو عابد : هناك مثال حي وهو مشاركتي فى مسلسل موعد مع الماضي كمؤلف وحقق العمل نجاحا كبيرا وليس هناك افضلية بقدر ما يتناسب مع المشروع الفني الذى انوي المشاركة فيه. 

قصة فيلم صف تاني

تدور أحداث الفيلم في قلب زحام القاهرة، حيث يحاول زوجان شابان بيع سيارتهما قبل السفر خارج البلاد، ولكن يبقى الزوج في حيرة بين مغادرة البلد مع عائلته أو البقاء في القاهرة وحيدًا.

‏‎ في سياق آخر، يعد أحدث أعمال عمرو عابد مسلسل موعد مع الماضي كـ أول تجربة في تأليف مسلسل طويل، مشاركاً الكتابة مع محمد المصري ويمني خطاب ، وذلك بعد تأليفه وإخراجه لفيلمه القصير الحفرة.

يضم مسلسل موعد مع الماضي عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: آسر ياسين، ركين سعد، شيرين رضا، هدى المفتي، محمود حميدة، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار إثارة وتشويق.

وقد بدأ عمرو عابد مشوراه في الإخراج من خلال الفيلم القصير الحفرة، والذي فاز بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان ماكيشمثران السينمائي الدولي بالهند، وتنويه خاص من مهرجان كيز برلين السينمائي الدولي بينما شارك في مهرجانات سينمائية مختلفة من بينها مهرجان غو للأفلام القصيرة، ومهرجان The Underground Cinema Films Awards أحد أكبر المهرجانات الدولية في أيرلندا، ومهرجان بونة السينمائي بالهند، وقد حظي فيلم الحفرة على عرضه العالمي الأول في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث نافس في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة ونال استحسان الجمهور والنقاد.

تدور أحداث الفيلم في منطقة نائية على أطراف القاهرة، تحدث مواجهة بين رجلين تتبدل بها الشخصيات وتدفعهما للحافة كاشفة الجانب المظلم في علاقتهما، ويقوم ببطولة الفيلم الممثلان صدقي صخر وأحمد بنهاوي، والفيلم من إنتاج النجم كريم قاسم، وكتابة وإخراج عمرو عابد.

يذكر أن في السنوات القليلة الأخيرة، أنهي عمرو عابد دراسة الإخراج في ESCAC Escola Superior de Cinema إسبانيا. ويعمل حاليًا على أول أفلامه الروائية الطويلة بعنوان اللي فات مات، بجانب استكمال مسيرته في عالم التمثيل.

