مي عمر تعلن بدء تصوير مسلسل "الست موناليزا "

كشفت الفنانة مي عمر ، عن بدء تصوير مسلسل الست موناليزا، الذي تخوض من خلاله مي عمر السباق الدرامي لموسم رمضان 2026.

وكتبت مي عمر : "بسم الله توكلنا على الله .. بدأنا تصوير مسلسل #الست_موناليزا للعرض في رمضان ٢٠٢٦ إن شاء الله علي شاشه إم بي سي مصر

دعواتكم".



وشارك مع مي عمر، في الاحتفال، النجوم: سوسن بدر، وفاء عامر، شيماء سيف، إنجي المقدم، أحمد مجدي، محمود عزب، مصطفى عماد، بالإضافة إلى المؤلف محمد سيد بشير والمخرج محمد علي.

وتضم القائمة الكاملة لأبطال مسلسل الست موناليزا، كل من، مي عمر، سوسن بدر، شيماء سيف، إنجي المقدم، وفاء عامر، سماء إبراهيم، أحمد مجدي، محمد محمود، مريم الجندي، وجوري بكر، والمسلسل تأليف محمد سيد بشير، إخراج محمد علي، والعرض على قنوات MBC.

ومن ناحية أخرى، بدأت الفنانة مي عمر خلال الفترة الماضية تصوير مشاهدها في فيلم شمشون ودليلة، والذي يجمعها بالنجم أحمد العوضي في أول تعاون بينهما.