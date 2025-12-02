قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

في زيارته الأولى لمصر.. ستيف بركات يعزف مؤلفاته العالمية بالأوبرا الجمعة المقبلة

ستيف بركات
ستيف بركات
أ ش أ

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، بالتعاون مع سفارة كندا بالقاهرة، حفلا للمؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي اللبناني الأصل والكندي ستيف بركات، الذي يزور مصر لأول مرة، وذلك في الثامنة مساء يوم /الجمعة/ المقبل على المسرح الكبير بالأوبرا. 


ويأتي في إطار توجهات وزارة الثقافة الهادفة إلى تعزيز جسور التواصل مع مختلف دول العالم.


وأعرب المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي اللبناني الأصل ستيف بركات، عن سعادته بزيارة مصر وإقامته حفلا بالقاهرة المدينة العريقة الملهمة التي تجمع بين التاريخ والإبداع، مؤكدا ثراء الثقافة المصرية والسمعة العالمية المميزة التي تتمتع بها دار الأوبرا المصرية.


وأوضح المؤلف الموسيقي وعازف البيانو العالمي اللبناني الأصل ستيف بركات أن البرنامج يتضمن تقديم باقة من مؤلفاته الخاصة التي كتبها على مدار عقود وتمثل تعبيرا حقيقيا لأسمى المشاعر الإنسانية وتنفرد بإسلوب فريد يمزج بين الموسيقى الكلاسيكية والمعاصرة والسينمائية إضافة إلى أناشيد رسمية كتبها لمؤسسات دولية مرموقة وهيئات ثقافية عالمية منها الطيران، ضوء وظل، الخريف فى كيبك، أشجار الأرز اللبنانى، ليلة حب فى باريس ،أمسية فى نيويورك، النشيد الرسمى لوسام كيبيك الوطنى بعنوان أن تصبح، أحيوا قلوبكم من سيمفونية إلى الحياة الأبدية، وطنى احتفالا بمئوية لبنان، اغتنم الفرصة من سيمفونية إلى الحياة الأبدية، واقع جديد، النشيد الرسمى لليونيسف والذي عرض لأول مرة في خمس قارات وتم بثه من محطة الفضاء الدولية ولا يزال يلقى صدى في جميع أنحاء العالم كرمزٍ عالمى للأمل ودعوة قوية لحماية حقوق الأطفال. 


ويأتي الحفل فى اطار جولة عالمية لبركات تشمل أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وعدة دول عربية، كما يشكل محطة تاريخية بارزة للاحتفاء بعمق العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكندا. 


ويعد ستيف بركات من أبرز الموسيقيين المعاصرين فهو مؤلف وعازف بيانو ومنتج موسيقى حائز على العديد من الجوائز من بينها وسام كيبيك الوطنى، تعاون مع كبار الفنانين وشركات التسجيل العالمية فى مئات المشروعات الدولية على مدار أكثر من ثلاثة عقود، قدّم مايزيد عن 500 حفل مباشر على أهم مسارح العالم، عزفت موسيقاه فى العديد من الأعمال التلفزيونية والبث المباشر لأحداث دولية كبرى، تجاوزت مبيعات ألبوماته خمسة ملايين نسخة وحققت أعماله على يوتيوب أكثر من 300 مليون مشاهدة، شارك فى حفلات مع نخبة من أهم الأوركسترات العالمية، يُعد من أبرز مؤلفى الأناشيد الرسمية عالميًا حيث كتب نشيد اليونيسف الرسمى ونشيد "الوطن الأم" بمناسبة مئوية دولة لبنان، إلى جانب أعمال أخرى ارتبطت بمؤسسات وفعاليات دولية مرموقة، ونال عام 2021، لقب "فارس وسام كيبيك الوطني" تقديرا لاسهاماته الفنية البارزة وتأثيره الواسع حول العالم.

طريقة عمل الجمبرى الكرسبي المقلى
نوة قاسم تضرب الأسكندرية لمدة 5 أيام.. وتحذير عاجل من الأرصاد

طريقة كفتة الأرز المضبوطة من الألف للياء

بابا الفاتيكان: مستقبل البشرية في خطر بسبب الصراعات الدموية حول العالم| صور

