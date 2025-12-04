قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

صدمة وجنازة مهيبة.. القصة الكاملة لغرق السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور

ندى سويفى

حالة من الحزن سيطرت على الأوساط الرياضية عقب وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور في حمام السباحة أثناء بطولة الجمهورية باستاد القاهرة الدولي.

وتسلمت أسرة الطفل جثمانه من مشرحة زينهم عقب تنفيذ الطب الشرعي تكليفات النيابة العامة بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب وتوقيت الوفاة ثم صرحت بدفنه وتسليمه لذويه عقب الانتهاء من التشريح.

وشيعت جنازة السباح يوسف محمد لاعب نادي الزهور من مسجد الكريم بحي المناخ بمحافظة بورسعيد وسط حضور مهيب من أصدقاءه وأقاربه وأهالي المدينة.

قبل تشييع الجنازة قال والد يوسف محمد لاعب نادي الزهور الذي توفي في حمام سباحة استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في بطولة الجمهورية أنه تسلم جثمانه من مشرحة زينهم بعد انتهاء الغسل وتوجه به إلى بورسعيد لاتمام إجراءات الدفن بعد صلاة الفجر.

وأكد والد لاعب نادي الزهور في تصريحات لـ صدى البلد أنه لا يقوى على الحديث إلا أنه اتهم رئيس اتحاد السباحة وطاقم التحكيم ومنقذ الحمام بالإهمال الجسيم كونهم كانوا متواجدين اثناء غرق ابنه وتركوه حتى توفى داخل حمام السباحة، مؤكدا أنهم وراء وفاة نجله وهو شهيد في الجنة.

وتبين من التقرير الطبي أن اللاعب يوسف محمد وصل المستشفى الساعة 6.10 مساء يعاني من توقف في عضلة القلب وعدم تنفس، وعقب محاولات لانعاش القلب تبين عدم انتظام كهربائية القلب وتوقف عضلة القلب مرة اخرى وتم عمل صدمات كهربائية وتركيب أنبوب حنجري ووضعه على جهاز التنفس الصناعي، ثم توقف عضلة القلب للمرة الثالثة وتم حقنه بالادرينالين ونقله للعناية المركزة ثم توقفت عضلة القلب للمرة الرابعة وتم عمل إنعاش رئوي ولم تستجب الحالة ثم الوفاة في العاشرة مساء.

وجهت أسرة لاعب نادي الزهور يوسف محمد الذى توفى في حمام السباحة داخل استاد القاهرة الدولي خلال مشاركته في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، اتهامات لـ طاقم التحكيم ومنقذ حمام السباحة.

واتهمت أسرة لاعب نادي الزهور طاقم التحيكم ومنقذ حمام سباحة مجمع حمامات السباحة في استاد القاهرة الدولي بالإهمال والتسبب في وفاة نجلهم، من خلال عدم إنقاذه وتركه في المياه وعدم توافر الإمكانيات اللازمة لذلك.

كما اتهمت أسرة اللاعب يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، الذي توفى داخل أحد حمامات سباحة استاد القاهرة الدولي، رئيس اتحاد السباحة بالتسبب في وفاة نجلهم جراء الإهمال.

وذكرت تحريات الأجهزة الأمنية في القاهرة وتفريغ كاميرات المراقبة أن وفاة اللاعب طبيعية ولا شبهة جنائية في الحادث، حيث تبين أن اللاعب المتوفى تعرض لحالة إغماء أثناء سباق الـ 50 مترا، وسقط داخل المياه فور نهاية السباق.

كما تبين أنه رغم محاولات الإسعاف الأولية ونقل اللاعب إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة، وجرى التحفظ على الجثمان داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى أفادت باستقبال لاعب نادي الزهور يوسف محمد بالغ من العمر 12 عاما متوفى بادعاء غرق في حمام سباحة داخل استاد القاهرة.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن القاهرة أن اللاعب كان مشاركا في منافسات بطولة الجمهورية تحت 12 سنة، وأثناء تواجده في أحد حمامات السباحة سقط في المياه فجأة بعد تعرضه لإغماء وتوفى بعدها.

فيما أوضحت وزارة الرياضة أن قرار إحالة الواقعة إلى النيابة العامة جاء في إطار متابعة وزارة الشباب والرياضة الدقيقة للحادث المؤسف المتعلق بوفاة السباح يوسف محمد، لاعب نادي الزهور، وما جرى رصده من معلومات أولية بشأن الحادث، وحرصًا من الوزارة على ضمان إجراء التحقيقات في تلك الواقعة بشفافيةٍ تامة.

