لأول مرة.. إجراء جراحات المفاصل بمستشفيي دراو المركزي والنيل في أسوان

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول جراحات للمفاصل التي أُجريت بمستشفيي دراو المركزي والنيل التخصصي التابعين للهيئة بمحافظة أسوان، في إنجاز طبي جديد يُسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية الدقيقة داخل المحافظة، وتخفيف عبء السفر عن المرضى للحصول على الرعاية الطبية المتقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال جراحات المفاصل يعكس استراتيجية الهيئة في توطين الخدمات الطبية عالية التخصص بمحافظات الصعيد، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة تغطي جميع التخصصات الطبية وتحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة للمواطنين.

أبرز المنشآت الصحية المتكاملة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفيي دراو المركزي والنيل التخصصي يعملان بطاقة استيعابية تبلغ 340 سريرًا، وقدّما أكثر من 900 ألف خدمة طبية وعلاجية منذ انضمامهما إلى منظومة الهيئة، مما يجعلهما من أبرز المنشآت الصحية المتكاملة بمحافظة أسوان.

وأضاف أن إدخال جراحات المفاصل يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية داخل المحافظة، ويأتي ضمن برنامج التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة الذي تتبناه الهيئة في محافظات الصعيد، بما يضمن حصول المرضى على خدمات طبية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.

وأوضحت الهيئة أن العمليات الجراحية الجديدة أُجريت لمريضين كانا يعانيان من تآكل في رأس مفصل عظمة الفخذ تسبب في خشونة شديدة بالمفصل، وتم بنجاح إجراء تغيير كلي لمفصل الفخذ باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأُجريت العملية في مستشفى النيل التخصصي على أيدي فريق طبي متخصص ضم: الدكتور سامي إبراهيم عبد العزيز، استشاري جراحة العظام، الدكتور الحسن عبدالقادر، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد سيد سيد كامل، طبيب مقيم جراحة العظام. وفي مستشفى دراو المركزي، ضم: الأستاذ الدكتور محمد سالمان، أستاذ مساعد جراحة العظام والمفاصل، الدكتور محمد عطية، أخصائي جراحة العظام، والدكتور علاء جامع، أخصائي جراحة العظام.

وأكدت الهيئة أن هذه الجراحات الناجحة تُجسد نجاح خطتها في توسيع الخدمات التخصصية الدقيقة بمحافظات الصعيد، ومواصلتها تقديم رعاية طبية متقدمة للمواطنين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفيات أسوان التابعة للهيئة قدّمت نحو 2 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ انضمامها إلى الهيئة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية داخل المحافظة.

واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لزيادة كفاءة الخدمات الصحية، وتخفيف أعباء السفر عن المرضى، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم الخدمات التخصصية المتقدمة داخل محافظات الصعيد يُجسد رؤية الهيئة في تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الطبية.