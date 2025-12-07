قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية يبحث مع وزير الدولة الكندي التعاون التنموي ودعم جهود الإغاثة في غزة
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. إجراء جراحات المفاصل بمستشفيي دراو المركزي والنيل في أسوان

مستشفي النيل
مستشفي النيل
عبدالصمد ماهر

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح أول جراحات للمفاصل التي أُجريت بمستشفيي دراو المركزي والنيل التخصصي التابعين للهيئة بمحافظة أسوان، في إنجاز طبي جديد يُسهم في توسيع نطاق الخدمات التخصصية الدقيقة داخل المحافظة، وتخفيف عبء السفر عن المرضى للحصول على الرعاية الطبية المتقدمة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن إدخال جراحات المفاصل يعكس استراتيجية الهيئة في توطين الخدمات الطبية عالية التخصص بمحافظات الصعيد، ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقديم رعاية صحية متكاملة وشاملة تغطي جميع التخصصات الطبية وتحقق أعلى مستويات الجودة والكفاءة للمواطنين.

أبرز المنشآت الصحية المتكاملة

وأشار رئيس الهيئة إلى أن مستشفيي دراو المركزي والنيل التخصصي يعملان بطاقة استيعابية تبلغ 340 سريرًا، وقدّما أكثر من 900 ألف خدمة طبية وعلاجية منذ انضمامهما إلى منظومة الهيئة، مما يجعلهما من أبرز المنشآت الصحية المتكاملة بمحافظة أسوان.

وأضاف أن إدخال جراحات المفاصل يمثل نقلة نوعية في الخدمات الطبية داخل المحافظة، ويأتي ضمن برنامج التوسع في الخدمات التخصصية الدقيقة الذي تتبناه الهيئة في محافظات الصعيد، بما يضمن حصول المرضى على خدمات طبية متقدمة بالقرب من محل إقامتهم، دون الحاجة للسفر إلى محافظات أخرى.

وأوضحت الهيئة أن العمليات الجراحية الجديدة أُجريت لمريضين كانا يعانيان من تآكل في رأس مفصل عظمة الفخذ تسبب في خشونة شديدة بالمفصل، وتم بنجاح إجراء تغيير كلي لمفصل الفخذ باستخدام أحدث التقنيات الطبية.

وأُجريت العملية في مستشفى النيل التخصصي على أيدي فريق طبي متخصص ضم: الدكتور سامي إبراهيم عبد العزيز، استشاري جراحة العظام، الدكتور الحسن عبدالقادر، رئيس قسم العظام، والدكتور محمد سيد سيد كامل، طبيب مقيم جراحة العظام. وفي مستشفى دراو المركزي، ضم: الأستاذ الدكتور محمد سالمان، أستاذ مساعد جراحة العظام والمفاصل، الدكتور محمد عطية، أخصائي جراحة العظام، والدكتور علاء جامع، أخصائي جراحة العظام.

وأكدت الهيئة أن هذه الجراحات الناجحة تُجسد نجاح خطتها في توسيع الخدمات التخصصية الدقيقة بمحافظات الصعيد، ومواصلتها تقديم رعاية طبية متقدمة للمواطنين بجودة عالمية.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أن مستشفيات أسوان التابعة للهيئة قدّمت نحو 2 مليون خدمة طبية وعلاجية منذ انضمامها إلى الهيئة، ما بين خدمات طبية وعلاجية وتشخيصية، وهو ما يعكس نجاح الهيئة في بناء منظومة متكاملة للرعاية الصحية داخل المحافظة.

واختتم رئيس الهيئة مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لزيادة كفاءة الخدمات الصحية، وتخفيف أعباء السفر عن المرضى، مشيرًا إلى أن التوسع في تقديم الخدمات التخصصية المتقدمة داخل محافظات الصعيد يُجسد رؤية الهيئة في تحقيق العدالة الصحية وتكافؤ الفرص في الحصول على الرعاية الطبية.

الرعاية الصحية جراحات المفاصل أسوان النيل التخصصي الصعيد إنجاز طبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حريق هائل في الهند

حريق مروّع في ملهى ليلي بالهند يودي بحياة 25 شخصًا

محمد صلاح

صلاح يفتح النار على سلوت بعد تعادل ليفربول مع ليدز

محمد صلاح

مدرب ليفربول يكشف سبب جلوس محمد صلاح على مقاعد البدلاء أمام ليدز

محمد صلاح

آرني سلوت حول غياب محمد صلاح: يجب علينا التعايش مع الوضع الحالي فمستقبله ينحصر في تمثيل منتخب بلاده

ياسين منصور و عمرو أديب

«أرض واحدة مش عارفين ناخدها».. عمرو أديب يُهاجم خطط تطوير ياسين منصور في الأهلي

عقد قران محمود بنتايج على كريمة أحمد سليمان

بين فسخ التعاقد والزواج .. قصة «بنتايج» مع الزمالك تنتهي بفستان الزفاف | تفاصيل

محمد صلاح

أخطر 10 تصريحات لـ محمد صلاح بعد تعثر ليفربول بالدوري الإنجليزي | ماذا قال؟

الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 7-12-2025

ترشيحاتنا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لكل خطوة أحدثت فرقاً

أرشيفية

ترامب يمنح لبنان فرصة أخيرة لتجريد حزب الله من سلاحه

صورة أرشيفية

كاتب صحفي: تعاون مصري إيطالي لإنشاء مدارس تكنولوجية جديدة تخدم سوق العمل

بالصور

أكثر من ربع مليون جنيه.. شاهد فستان نور الغندور الأبيض بمهرجان البحر الأحمر

نور الغندور
نور الغندور
نور الغندور

فيديو

سعيد مختار

حزن واسع بعد وفاة الفنان سعيد مختار.. وهذه أبرز محطاته الفنية | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الإخوان بين سردية المظلومية وإكراهات التحول

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: نقاء البيئة وبناء المجتمع

الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تحية لكل يد أحدثت فرقًا

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: السياحة البيئية .. "كنز مصر المفقود"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد