الأهلي يفوز على ريج الرواندي في بطولة افريقيا لسيدات السلة

واصل الفريق الأول لكرة السلة «سيدات» بالنادي الاهلي انتصاراته في بطولة إفريقيا للأندية التي يستضيفها النادي، بعد الفوز على ريج الرواندي بنتيجة 88 -60 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

وأقيمت المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل، وقدم خلالها فريق سيدات سلة الأهلي عرضًا قويًّا، ليحقق الفوز الثاني على التوالي في بطولة إفريقيا للأندية. ‌‎وشهدت المباراة تركيزًا كبيرًا من جانب طارق خيري المدير الفني على السرعة والدقة في تنفيذ الهجمات، والتركيز الشديد في مناطق الدفاع والهجوم، مما ساعد الفريق على إحكام السيطرة وحسم المباراة. ‌‎ وانتهت الفترة الأولى بتقدم الأهلي بنتيجة 27-12 وفي الفترة الثانية واصل الفريق تقدمه بنتيجة 45 -26 ويتقدم الفريق في الفترة الثالثة بنتيجة 66-44 وانتهت الفترة الرابعة والمباراة بنتيجة 88-60.

ومن المقرر أن يواجه «سيدات سلة الأهلي» الثلاثاء نظيره وسبورتنج لواندا الأنجولي في ختام دور المجموعات لبطولة إفريقيا. ‎وجاءت قائمة «سيدات سلة الأهلي» كالتالي:‏ «دينا عمرو- رضوى محمد - رنيم الجداوي- ميرال أشرف- ثريا محمد- نادين سلعاوي- يارا أسامة- هاجر عامر- ديليسا واشنطن- أسيا سترونج- أكون روس- نيمير لوال».