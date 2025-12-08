شهادات مزورة.. القبض على شخص يدير كيان تعليمي وهمي بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المدير المسئول عن إدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والإحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة (كيان تعليمى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الجيزة) للنصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على غير الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط (المدير المسئول) بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (عدد من الشهادات فى أحد المجالات منسوب صدورها للكيان)، وبمواجهته اعترف بإدارته للكيان المشار إليه بقصد تحقيق الربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

