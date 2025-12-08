الداخلية اللبنانية تحذر من رمي النفايات لمواجهة الفيضانات

قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن التحذيرات الصادرة عن وزارة الداخلية اللبنانية بشأن رمي المخلفات على الطرقات السريعة جاءت بعد سلسلة ملاحظات ميدانية رافقت موجة الأمطار الغزيرة التي يشهدها لبنان منذ أيام.

وأضاف سنجاب خلال رسالة على الهواء، أن البلاد تتعرّض لحالة طقس استثنائية غير معتادة بعد أشهر طويلة من الجفاف الشديد، الذي انعكس على الطبيعة اللبنانية من خلال تيبّس الأشجار وظهور آثار واضحة لتغيّر المناخ على مختلف المناطق.

وأشار سنجاب إلى أن الهطول الكثيف أدى إلى فيضانات في عدد من الشوارع، ولا سيما في العاصمة بيروت، حيث تضررت شبكات الصرف الصحي بشكل لافت، وخلال عمليات الصيانة الطارئة، اكتشفت الفرق الفنية وجود انسدادات كبيرة في قنوات التصريف، تبيّن أنها ناتجة عن كميات كبيرة من النفايات المرمية عشوائياً في الطرقات وعلى الأوتوسترادات، ما أسهم في تفاقم المشهد وتوسّع رقعة الأضرار.

https://www.youtube.com/shorts/2L_zKsarnlQ