إم جي ZS كروس أوفر سعرها 800 ألف جنيه| صور

يضم سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون المصريون في اقتنائها، لما يتوافر بها من مميزات تساعدهم على الذهاب إلى أعمالهم والتنقل مع أسرهم بكل سهولة.

إم جي ZS موديل 2022

جاءت هذه الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، إم جي ZS موديل 2022، وتنتمي ZS لفئة السيارات الكروس أوفر.

مواصفات إم جي ZS موديل 2022 الخارجية

إم جي ZS موديل 2022

تمتلك سيارة إم جي ZS موديل 2022 من الخارج العديد من المميزات من ضمنها، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة ام جي، وتم تثبيت شعار شركة ام جي علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وبها مساحات زجاج أمامية وخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

محرك إم جي ZS موديل 2022

إم جي ZS موديل 2022

تستمد سيارة إم جي ZS موديل 2022 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة 600 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية، وتباع باللون الأحمر .

مقصورة إم جي ZS موديل 2022 الداخلية

إم جي ZS موديل 2022

زودت مقصورة سيارة إم جي ZS موديل 2022 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها درج تخزين أمامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات والمصابيح، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها كونسول وسطي، وبها حوامل أكواب، وبها اضاءة داخلية للقراءة، ومراه داخلية للرؤية .

سعر إم جي ZS موديل 2022

تباع سيارة إم جي ZS موديل 2022 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

إم جي ZS موديل 2022

الجدير بالذكر أنه عند الذهاب لشراء سيارة مستعملة يجب ان تصطحب معك فني سيارات يكون علي دراية بجميع أجزاء السيارة، حتي لا تقع في فخ شراء سيارة مستعملة معيوبة .