الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

يمكن شحنها في 5 دقائق.. BYD تطلق سيارة جديدة بتقنية الشحن السريع

عزة عاطف

كشفت شركة (BYD) عن تقنية شحن ثورية تسمى "Flash Charging" ستظهر لأول مرة عالميًا مع طراز "دينزا Z9GT" (Denza Z9GT) الجديد؛ حيث تتيح هذه التقنية شحن السيارة من 10% إلى 70% في غضون 5 دقائق فقط. 

وتعتمد هذه السرعة الفائقة على الجيل الثاني من "بطارية الشفرة" (Blade Battery 2.0) وشواحن مخصصة بقدرة تصل إلى 1500 كيلوواط؛ مما يجعل تجربة شحن السيارة الكهربائية قريبة جدًا من سرعة التزود بالوقود التقليدي. 

ومن المقرر إطلاق السيارة رسميًا في أوروبا خلال حدث ضخم بدار أوبرا "قصر غارنييه" في باريس بتاريخ 8 أبريل 2026.

قاعدة "Ready in 5".. شحن كامل في 9 دقائق وأداء فائق في البرد

تعتمد "دينزا" شعارًا تسويقيًا لتقنيتها الجديدة وهو "جاهزة في 5، ممتلئة في 9، وزيادة 3 للبرد"؛ حيث يمكن للسيارة الوصول لشحن كامل (حتى 97%) في غضون 9 دقائق فقط في الظروف العادية. 

وحتى في درجات الحرارة القاسية التي تصل إلى 30 درجة تحت الصفر، لا يحتاج النظام سوى لـ 3 دقائق إضافية لإتمام العملية. 

وتأتي السيارة بمدى سير يصل إلى 800 كم في نسخة الدفع الخلفي، مع بطارية ضخمة سعة 122 كيلوواط/ساعة، مما ينهي تمامًا مخاوف "قلق المدى" لدى السائقين الذين يقطعون مسافات طويلة.

مواصفات "دينزا Z9GT" وتحدي السيارات الرياضية الخارقة

لا تقتصر مميزات "Z9GT" على سرعة الشحن فحسب، بل تمتد لتشمل أداءً ميكانيكيًا مذهلاً؛ حيث زودت النسخة الكهربائية بالكامل بـ 3 محركات تولد قوة إجمالية تتجاوز 960 حصانًا، مما يسمح لها بالتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في أقل من 3 ثوانٍ. 

وتأتي السيارة بتصميم "Shooting Brake" رياضي انسيابي ينافس سيارات بورش تايكان، مع أنظمة تحكم ذكية تسمح للسيارة بـ "مشية السلطعون" (Crab-walk) والانعطاف في مساحات ضيقة جدًا بفضل زاوية توجيه العجلات الخلفية التي تصل إلى 20 درجة.

مستقبل "Flash Charging" في الأسواق العربية

بالرغم من أن التقنية تتطلب شواحن خاصة فائقة القدرة، إلا أن BYD بدأت بالفعل في نشر أكثر من 4000 محطة شحن سريع في الصين وتخطط لتوسيع الشبكة عالميًا.  

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

