اقتصاد تحت النار.. ضربة إسرائيلية تشلّ 85% من صادرات البتروكيماويات الإيرانية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن "جيش الاحتلال الإسرائيلي قد ضرب بقوة أكبر منشأة للبتروكيماويات في إيران، والواقعة في منطقة عسلوية".

وأضاف كاتس: "الآن، تم إيقاف تشغيل المنشأتين، اللتين تمثلان معًا حوالي 85% من صادرات إيران من البتروكيماويات، وهما الآن خارج الخدمة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “لقد دمرنا أكبر مصنع للبتروكيماويات في إيران”.

وخلال مقطع فيديو نشره، قال أيضاً: "نحن نقضي بشكل منهجي على آلة تمويل الحرس الثوري ، نقضي على المصانع والناشطين ونواصل تصفية كبار المسؤولين".

وأضاف نتنياهو: "إيران لم تعد إيران التي نعرفها، وإسرائيل لم تعد إسرائيل التي نعرفها، إسرائيل أقوى من أي وقت مضى، والنظام الإرهابي في إيران أضعف من أي وقت مضى".