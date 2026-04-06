أصل الحكاية

تغيير سبيكة الجنيه في مصر.. هل يعود الورقي أم يستمر المعدني
عبد الفتاح تركي

تغيير سبيكة الجنيه في مصر .. تتصدر تساؤلات المواطنين في مصر محركات البحث حول معنى تغيير سبيكة الجنيه المعدني، وما إذا كانت هذه الخطوة تمهد لعودة الجنيه الورقي أو إصدار عملات بلاستيكية للفئات الصغيرة، وذلك بالتزامن مع تحركات حكومية لمواجهة أزمة صهر العملات المعدنية واختفاء الفكة من الأسواق.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتجه فيه الجهات المعنية إلى تطوير منظومة النقد، بما يضمن الحفاظ على قيمة العملة وتقليل الخسائر الناتجة عن الممارسات غير القانونية المرتبطة بصهر العملات المعدنية.

ما معنى تغيير سبيكة الجنيه المعدني

يشير مصطلح تغيير سبيكة الجنيه المعدني إلى استبدال المعادن المستخدمة في تصنيع العملة، مثل النحاس والنيكل، بمواد أقل تكلفة، مثل الحديد المطلي، وذلك بهدف خفض تكلفة الإنتاج وضمان أن تظل القيمة الاسمية للجنيه أعلى من قيمة المعدن الخام المصنوع منه.

وتستهدف هذه الخطوة القضاء على ظاهرة صهر العملات المعدنية التي يلجأ إليها بعض التجار، خاصة في الحالات التي تتجاوز فيها قيمة المعدن الخام القيمة النقدية للجنيه، وهو ما يحقق أرباحا غير مشروعة على حساب الاقتصاد.

الهدف من تعديل مكونات الجنيه المعدني

يرتكز الهدف الأساسي من تغيير السبيكة على منع صهر الجنيهات المعدنية وإعادة بيعها كخامات، وهي ظاهرة تسببت في نقص ملحوظ في الفكة داخل الأسواق، وأثرت على المعاملات اليومية للمواطنين.

كما يسهم التحول إلى مواد أقل تكلفة في تقليل الأعباء الإنتاجية على الدولة، مع الحفاظ على جودة العملة وقدرتها على التداول لفترات طويلة دون تلف سريع.

نوع السبيكة الجديدة للجنيه المعدني

تعتمد السبيكة الجديدة على استخدام الحديد الصلب المطلي، المعروف باسم Nickel Plated Steel، وهو خيار اقتصادي مقارنة بالمعادن التقليدية التي كانت تستخدم سابقا، حيث يوفر تكلفة أقل ويصعب صهره أو إعادة تدويره بشكل مربح.

ويعزز هذا التغيير من كفاءة العملة المعدنية ويجعلها أقل عرضة للاستغلال في عمليات الصهر غير القانونية.

هل يعود الجنيه الورقي في مصر

تؤكد المعطيات الحالية أنه لا يوجد أي توجه للعودة إلى إصدار الجنيه الورقي مرة أخرى، حيث تستمر الدولة في الاعتماد على الجنيه المعدني للفئات الصغيرة، نظرا لقدرته على التحمل وطول عمره الافتراضي مقارنة بالعملات الورقية.

كما أن الاتجاه العام يدعم التحول نحو تطوير العملات المعدنية بدلا من العودة إلى الوراء، خاصة مع التحديات المرتبطة بتكلفة طباعة الأوراق النقدية وتلفها السريع.

هل يتم إصدار عملات بلاستيكية للفكة

فيما يتعلق بالعملات البلاستيكية، أو ما يعرف بالبوليمر، فإن استخدامها يقتصر حاليا على الفئات الورقية الكبيرة فقط، مثل 10 و20 جنيها، ولا يشمل فئات الفكة مثل الجنيه و50 قرشا.

ويعني ذلك أن العملات البلاستيكية ليست بديلا للعملات المعدنية الصغيرة، بل هي جزء من خطة تطوير الأوراق النقدية ذات الفئات الأعلى، لتحسين جودتها وزيادة عمرها الافتراضي.

مستقبل الجنيه المعدني في السوق المصري

تشير الخطوات الآتية إلى أن الجنيه المعدني سيظل جزءا أساسيا من منظومة النقد في مصر، مع تطوير مواصفاته الفنية لمواكبة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها ظاهرة صهر العملات.

ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في استقرار سوق الفكة وتوفير العملات المعدنية بشكل أفضل، بما يخفف من الأعباء اليومية على المواطنين، خاصة في التعاملات الصغيرة.

كما تعكس هذه الإجراءات توجه الدولة نحو تحقيق التوازن بين تقليل التكلفة والحفاظ على كفاءة العملة، في إطار خطة أوسع لتحديث النظام النقدي.

