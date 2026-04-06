رئيس الاتحاد السنغالي: لا خطر قانوني على احتفاظ منتخبنا بلقبه الإفريقي

أكد عبد الله فال، رئيس الاتحاد السنغالي لكرة القدم، عبر "وكالة الأنباء السنغالية"، أن السنغال لا تواجه أي خطر قانوني على الاحتفاظ بلقبها القاري الثاني.

وقال فال: "السنغال ما زالت بطلة إفريقيا، وكل ما يُثار خلاف ذلك؛ مجرد أحاديث لا قيمة لها، فالحسم الحقيقي يكون داخل الملعب وقد تحقق بالفعل".

وأضاف: "أصدرنا بيانًا رسميًا وكنا نترقب حيثيات قرار لجنة الاستئناف حتى يوم الجمعة، وأنا مطمئن تمامًا من الجانب القانوني، ولا يمكن سحب اللقب".

وشدد على أن الواقعة لن تؤثر سلبًا على دوافع اللاعبين في كأس العالم، بل ستمنحهم حافزًا أكبر، مؤكدًا أن التلاحم بين اللاعبين والجهاز الفني والشعب يمثل نقطة قوة حقيقية لتحقيق حلم التتويج بكأس العالم.