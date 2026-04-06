تعليق صادم من الغندور بشأن أنباء هروب شيكوبانزا من الزمالك

نفي الإعلامي خالد الغندور الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول هروب الأنجولي شيكو بانزا من الزمالك، ورفضه العودة إلى القاهرة.

و كتب الغندور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام :شيكو بانزا متمارد و لم يعود إلا مصر و اللي كان قاعد في الملعب ده كيكو بانزا اخو شيكو بانزا من الأب ههههههه كمية فتي مش طبيعية.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة هروب شيكوبانزا، لاعب الفريق، وعدم تواجده في القاهرة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إن شيكو بانزا في القاهرة ويعاني من إصابة في الركبة ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وليس جاهزا للمشاركة.

وأضاف: “اللاعب متواجد في القاهرة ويتم تجهيز تأشيرة السفر للجزائر لخوض مباراة بلوزداد، والنادي يمتلك جواز سفره”.