رد فعل حاسم من شيكوبانزا بعد أنباء هروبه من الزمالك

نفي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأنجولي شيكو بانزا الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول هروبه من الزمالك، ورفضه العودة إلى القاهرة.

و نشر شيكوبانزا صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وهو يقوم بقطع ورقه مكتوب بها اخبار كاذبة، في إشارة منه لعدم صحة الأنباء المتداولة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك حقيقة هروب شيكوبانزا، لاعب الفريق، وعدم تواجده في القاهرة خلال الساعات الماضية.

وقال المصدر إن شيكو بانزا في القاهرة ويعاني من إصابة في الركبة ويخضع حاليا لبرنامج تأهيلي وليس جاهزا للمشاركة.

وأضاف: “اللاعب متواجد في القاهرة ويتم تجهيز تأشيرة السفر للجزائر لخوض مباراة بلوزداد، والنادي يمتلك جواز سفره”.