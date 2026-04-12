إجراء مثير من توروب بعد فوز الأهلي أمام سموحة في الدوري

اتخذ الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الدنماركي ييس توروب قرارًا لافتًا عقب الفوز على سموحة في منافسات دوري نايل، بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أربعة أيام، في خطوة تستهدف إعادة شحن الطاقات قبل استكمال مشوار الفريق في مرحلة التتويج.

وجاء قرار الراحة بعد فترة ضغط مباريات قوية خاضها الفريق خلال الأسابيع الماضية، حيث فضّل الجهاز الفني منح اللاعبين فرصة للابتعاد مؤقتًا عن الأجواء التنافسية، من أجل استعادة الجاهزية البدنية والذهنية قبل الدخول في المواجهات الحاسمة المقبلة.

وفي سياق متصل، قرر توروب استغلال فترة التوقف القصيرة بالسفر إلى مدينة شرم الشيخ، لقضاء إجازة سريعة برفقة أسرته، على أن يعود لقيادة تدريبات الفريق مع انتهاء فترة الراحة وبدء التحضير الجاد للمباريات المقبلة.

وأغلق الجهاز الفني صفحة مباراة سموحة بشكل كامل، وبدأ التفكير مبكرًا في المواجهة المرتقبة أمام بيراميدز، والتي تمثل واحدة من أهم محطات الأهلي في صراع المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في الثامنة مساء يوم الإثنين 27 أبريل الجاري، على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة التتويج، في لقاء ينتظر أن يشهد صراعًا قويًا بين الفريقين في ظل تقارب المستوى والطموحات.

جدول ناري ينتظر الأهلي

ويخوض الأهلي سلسلة من المباريات القوية في مرحلة التتويج، حيث يواجه الزمالك في الجولة الخامسة على استاد القاهرة، قبل أن يلتقي مع إنبي ثم المصري في الجولتين السادسة والسابعة، في جدول مزدحم يتطلب أعلى درجات التركيز والاستعداد.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة توروب لاستغلال فترة الراحة الحالية بأفضل شكل ممكن، من خلال تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، خاصة أن المرحلة المقبلة ستحدد بشكل كبير ملامح المنافسة على لقب الدوري