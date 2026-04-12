جلسة طارئة.. الأهلي يناقش الرد على إلغاء جلسة استماع ركلة جزاء سيراميكا

يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا في قادم الساعات للرد على جلسة الاستماع الملغاة.

وكان وفد من النادي الأهلي وصل إلي مقر اتحاد الكرة وذلك لمناقشة ما دار بين حكم الساحة وحكام تقنية الفيديو خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، التي أُقيمت الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ورفض اتحاد الكرة حضور، الأهلي لجلسة الإستماع بسبب عدم الالتزام بشأن الحاضرين في الجلسة وتم منع سيد عبدالحفيظ عضو مجلس ادارة نادي الأهلي من الحضور.

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الإدارة قامت خلال الساعات الماضية بتجهيز وفد رسمي لحضور الجلسة المرتقبة، بهدف الاستماع بدقة إلى تفاصيل الحوار الذي جرى بين حكم تقنية الفيديو محمود عاشور وحكم الساحة محمود وفا، خلال مراجعة إحدى اللقطات المثيرة للجدل في اللقاء.

وترأس وفد النادي الأهلي سيد عبدالحفيظ عضو مجلس الإدارة إلي جانب الخبير التحكيمي ناصر عباس.

ومن المقرر أن تشهد جلسة الإستماع إلي محادثة الـ var حضور الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام وسيد مراد المسؤول عن تقنية الفار بلجنة الحكام.

وكان الأهلي قد تلقى خطابًا رسميًا من الاتحاد المصري لكرة القدم، يفيد بالموافقة على طلبه الخاص بالاطلاع على المحادثة التي دارت بين طاقم التحكيم، وهو الطلب الذي تقدم به النادي عقب انتهاء المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.