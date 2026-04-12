بيزيرا يدعم فريق الزمالك 2007 أمام الأهلي

حرص البرازيلي خوان بيزيرا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التواجد في مجمع ملاعب الناشئين بالقلعة البيضاء، لمتابعة مباراة فريق النادي مواليد 2007 أمام الأهلي، المقامة في إطار مباريات الجولة السادسة من المرحلة الثانية للمنافسة على بطولة الجمهورية، من أجل مؤازرة وتشجيع لاعبي الأبيض.

وحرص حازم إمام مسؤول قطاعات الكرة بالنادي، على استقبال اللاعب وقدم له التحيه على تواجده لدعم فريق 2007، وقطاع الناشئين بشكل عام.

يأتي حضور بيزيرا في لفتة مميزة لدعم قطاع الناشئين بالنادي، بعدما حرص على التواجد ومتابعة أحداث اللقاء من الملعب ، والتفاعل مع مجريات المباراة، في ظل الحماس الكبير الذي تشهده المواجهة.

ويعكس هذا التواجد اهتمام لاعبي الفريق الأول بدعم الناشئين وتحفيزهم، خاصة في المباريات الكبرى، بما يساهم في رفع الروح المعنوية للاعبين ومنحهم دفعة قوية لتقديم أفضل ما لديهم داخل الملعب.