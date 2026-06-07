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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر تعزز الثقة بصادراتها الزراعية.. اعتماد دولي جديد للمعمل المركزي “كيوكاب”

اعتماد دولي جديد للمعمل المركزي “كيوكاب”
اعتماد دولي جديد للمعمل المركزي “كيوكاب”
شيماء مجدي

في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة سلامة الغذاء ودعم تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية (كيوكاب)، التابع لمركز البحوث الزراعية، على اعتماد المواصفة الدولية ISO/IEC 17025:2017 من هيئة الاعتماد الألمانية (DAkkS).

ويُعد هذا الإنجاز محطة جديدة تضاف إلى سجل النجاحات المتتالية للمعمل، حيث أصبح بذلك أول معمل حكومي متخصص في مجال فحص جودة وسلامة الغذاء في مصر يحصل على اعتماد دولي لنفس المواصفة من ثلاث جهات اعتماد دولية مختلفة، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في كفاءة منظومة العمل به.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وفي إطار استراتيجية الوزارة ومركز البحوث الزراعية الهادفة إلى الارتقاء بمنظومة الرقابة على سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، ودعم نفاذ المنتجات الزراعية والغذائية المصرية إلى الأسواق العالمية.

وأكد الدكتور عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية، أن هذا الاعتماد يمثل شهادة دولية جديدة على كفاءة البنية التحتية الفنية والإدارية للمعمل، ويعكس التطور الكبير الذي شهدته منظومة العمل به، فضلًا عن تميز الكوادر البحثية والفنية.

وأوضح أن فرق التقييم التابعة لهيئة الاعتماد الألمانية أجرت مراجعة شاملة استمرت على مدار يومين، شملت تقييم أنظمة الجودة، وكفاءة طرق التحليل، ومدى الالتزام بمتطلبات المواصفة الدولية، إلى جانب تقييم أداء العاملين، حيث أثبت المعمل قدرته على تقديم نتائج تحليلية دقيقة وموثوقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية.

من جانبها، أشارت الدكتورة هند عبد اللاه، مدير المعمل، إلى أن الحصول على هذا الاعتماد جاء بعد سلسلة من المراجعات الفنية والإدارية المكثفة بالتنسيق مع جهة الاعتماد الألمانية، مؤكدة أن هذا الإنجاز يُعد امتدادًا لمسيرة طويلة من التميز، حيث سبق للمعمل الحصول على اعتماد المواصفة ذاتها من جهات دولية مرموقة، منها جهة الاعتماد الفنلندية (FINAS)، والمجلس الوطني للاعتماد (إيجاك)، وهيئة الاعتماد الأمريكية (A2LA).

وأضافت أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة المعمل كأحد المعامل المرجعية الرائدة إقليميا ودوليا في مجال تحليل الملوثات الغذائية، ويسهم بشكل مباشر في دعم الصادرات المصرية، خاصة إلى الأسواق الأوروبية، من خلال تعزيز الثقة في نتائج التحاليل الصادرة عنه، وتسهيل إجراءات قبول المنتجات المصرية بالخارج.

وأكدت أن المعمل يواصل تنفيذ خطة تطوير شاملة تستهدف التوسع في الاعتمادات الدولية، وتحديث منظومة العمل وفقًا لأحدث النظم العالمية، بما يشمل كافة الأقسام التخصصية، ومنها متبقيات المبيدات، والعناصر الثقيلة، والميكروبيولوجي، والسموم الفطرية، ومضافات الأغذية، والعقاقير البيطرية.

تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية

ويُعد المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أحد الركائز الأساسية في دعم منظومة الإنتاج الزراعي والغذائي الموجه للتصدير، من خلال تقديم خدمات تحليلية واستشارية وتدريبية متطورة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، ودعم خطط الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
ويؤكد هذا الإنجاز استمرار المعمل في ترسيخ مكانته كأحد أبرز المراكز المرجعية المتخصصة في مجال سلامة الغذاء، ودوره الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة الأسواق العالمية في جودة المنتجات الزراعية والغذائية المصرية.

الدولة الصادرات الزراعية وزارة الزراعة الأغذية المبيدات

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