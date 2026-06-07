ضبط طن أسمدة مدعمة في السوق السوداء بكفر الشيخ

تمكنت حملة تموينية تابعة لإدارة قلين بكفر الشيخ، من ضبط طن سماد خاص بوزارة الزراعة محظور تداوله، معروض للبيع في السوق السوداء.

جاءت هذه الحملة تنفيذًا لتوجيهات سامح شبل وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والدكتور خالد البوهي، وكيل المديرية، في إطار مكافحة الغش التجاري ومحاربة المتاجرين في السوق السوداء.

وضبطت الحملة طن من الأسمدة التابعة لوزارة الزراعة والمحظور تداولها أو بيعها في الأسواق الحرة، داخل مخزن أعلاف بإحدى قرى مركز قلين، فضلًا عن مزاولة نشاط تجاري دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتم التحفظ على الأسمدة المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.