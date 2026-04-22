برشلونة يفوز على سيلتا فيجو بهدف في الدوري الإسباني

فاز فريق برشلونة على نظيره سيلتا فيجو، بهدف نظيف، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف برشلونة عن طريق لامين يامال في الدقيقة 40 من ركلة جزاء.

فيما سجل فيران توريس الهدف الثاني في الدقيقة 56 ولكن تم إلغائه بعد العودة لتقنية الفيديو.

وتعرض لامين يامال لإصابة قوية في عضلة الفخذ مما جعله يغادر أرضية الميدان، وتم تشخيص الإصابة مبدئيا- وفقا للتقارير الإسبانية- بأنها تمزق في العضلة الخلفية وقد يغيب لـ 6 أسابيع.



وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، باو كوبارسي، جيرارد مارتين، جول كوندي.

خط الوسط: إريك جارسيا، داني أولمو، بيدري، جافي.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال