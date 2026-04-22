وزير الأوقاف يهنئ عمر صادق لتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية

تقدّم الدكتور أسامة الأزهري - وزير الأوقاف - بخالص التهنئة إلى عمر محمد صادق رضوان، بمناسبة صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة البورصة المصرية، معتبرًا هذا القرار شهادةً على ما يتمتع به من كفاءة مهنية وخبرة متميزة، وتتويجًا لمسيرة حافلة بالعطاء في المجال المالي والاقتصادي.

انطلاق دورة فقه الحج

وفي سياق آخر انطلقت فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في «فقه الحج»، اليوم الثلاثاء برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في عدد من محافظات الجمهورية، في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير الأداء الدعوي، وبإشراف الإدارة العامة للتدريب.

إطلاق برنامج تدريبي متخصص في فقه الحج

استهدفت الدورة تدريب نخبة متميزة من الأئمة بالإدارات الفرعية، ضمن برنامج تدريب المدربين (TOT)، ليكونوا نواة فاعلة لنقل الخبرة وتدريب زملائهم، بما يسهم في توسيع دائرة الاستفادة، وتحقيق الانتشار الأمثل للمحتوى التدريبي.

نُفِّذ البرنامج بمشاركة نخبة من أساتذة جامعة الأزهر الشريف، حيث تناولت المحاضرات فقه المناسك، وفقه النوازل المعاصرة المرتبطة بالحج، بما يعزز قدرة الأئمة على التعامل مع المستجدات الفقهية.