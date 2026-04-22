تراجع الذهب مستمر لليوم الثاني على التوالي.. وعيار 21 يبتعد عن حاجز الـ 7000 جنيه

استمرت موجة تراجع أسعار الذهب في مصر لليوم الثالث على التوالي، حيث سجلت الأسعار تراجعاً جديداً خلال تعاملات اليوم الأربعاء 22 إبريل 2026، وسط ترقب من المستثمرين والمواطنين لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.

وافتتح المعدن الأصفر تعاملات اليوم على انخفاض ملحوظ، حيث هبط سعر الجرام من عيار 21 وهو الأكثر نتشاراً في مصر ليصل إلى 6975 جنيهاً للشراء، مسجلاً بذلك تراجعاً بنحو 60 جنيهاً مقارنة بمستويات يوم الإثنين الماضي التي بلغت 7035 جنيهاً، وهو ما يعكس اتجاهاً هبوطياً واضحاً في القوة الشرائية.

سعر الجنيه الذهب

ولم يكن عيار 24 بعيداً عن هذا التراجع، إذ سجل اليوم 7971 جنيهاً للجرام، بعد أن كان قد اقترب من حاجز الـ 8040 جنيهاً مطلع الأسبوع الجاري. كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5978 جنيهاً، في حين سجل الجنيه الذهب 55800 جنيهاً، فاقداً ما يقرب من 480 جنيهاً من قيمته خلال 48 ساعة فقط، حيث كان قد سجل 56280 جنيهاً في تعاملات الإثنين الماضي.

وبدأ هذا التراجع لأسعار الذهب في مصر منذ مساء يوم الإثنين الماضي مروراً بانخفاض طفيف يوم أمس الثلاثاء ووصولاً إلى مستويات أكثر انخفاضاً اليوم الأربعاء حيث فقدت الأونصة (الأوقية) محلياً ما يقرب من 2145 جنيهاً من قيمتها خلال يومين، لتستقر اليوم عند 247 ألف و926 جنيهاً.

وتأتي هذه التحركات لتكون فرصة للشراء مع تراجع الأسعار، ولكن هناك حالة ترقب أيضاً لما إذا كان هذا الهبوط سيستمر لنهاية الأسبوع أم سيعاود المعدن النفيس رحلة الصعود مرة أخرى.