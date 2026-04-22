منتخب الناشئين يواجه الجزائر وديًا استعدادًا لأمم أفريقيا

يخوض منتخبنا الوطني، مواليد 2009، مواجهتين وديتين أمام نظيره الجزائري يومي 24 و27 أبريل الحالي، على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية.

وتأتي هاتان المواجهتان، ضمن الخطة الفنية، التي وضعها حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، لرفع الكفاءة البدنية والذهنية للاعبين، وتطبيق الجمل التكتيكية، مما يمنح الجهاز الفني فرصة أخيرة لتقييم العناصر المختارة، وتثبيت التشكيل الأساسي، الذي سيخوض غمار البطولة القارية.

ويواصل المنتخب الوطني، تدريباته اليومية بجدية تامة، داخل معسكره المغلق، الذي بدأ منذ عدة أيام، ويستمر حتى موعد السفر للمشاركة في البطولة، التي تنطلق في الثالث عشر من مايو المقبل.

ووضعت قرعة النسخة رقم 21 لبطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة، المنتخب الوطني، في المجموعة الأولى مع “منتخب المغرب” صاحب الأرض والجمهور، بالإضافة إلى منتخبي “تونس وإثيوبيا”.