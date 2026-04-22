تسريب صور لكزس NX بعد التعديلات الجديدة

بدأت شركة لكزس اليابانية في وضع اللمسات الأخيرة على النسخة المحدثة (Facelift) من طراز NX، الذي يعد ثاني أكثر موديلاتها مبيعًا حول العالم.

ورصدت عدسات المصورين النماذج الأولية للسيارة أثناء خضوعها لاختبارات قاسية على حلبة نوربورغرينغ الألمانية الشهيرة وفي الشوارع الأوروبية، مما يشير إلى أن العلامة الفاخرة تسعى لتعزيز تنافسية الكروس أوفر المدمجة أمام الطرازات الألمانية والأمريكية في سوق عام 2026.

تصميم أكثر هجومية وتحديثات بصرية دقيقة

تشير الصور التجسسية إلى أن لكزس NX المحدثة ستحصل على واجهة أمامية جديدة تمامًا تتسم بطابع أكثر هجومية وريادة، مع إعادة تصميم المصابيح وشبكة التهوية الشهيرة للعلامة.

ورغم أن التعديلات تعد تحديثًا لمنتصف العمر وليست جيلاً جديدًا بالكامل، إلا أنها تهدف لإبقاء السيارة حيوية وجذابة، خاصة وأن الجيل الحالي كان قد انطلق في عام 2021. ومن المتوقع أن تشمل التحديثات أيضًا لمسات طفيفة على المقصورة الداخلية لتعزيز تجربة القيادة الرقمية والرفاهية التي تشتهر بها لكزس.

خيارات القوة ومنظومات الدفع المتنوعة

رغم التكتم على التفاصيل الدقيقة للمحركات، فمن المتوقع أن تحافظ لكزس على تنوع خيارات الدفع التي تلبي مختلف احتياجات العملاء.

وتتضمن الخيارات الحالية محركًا رباعي الأسطوانات سعة 2.4 لتر مع شاحن تيربو يولد قوة 275 حصانًا، بالإضافة إلى النسخة الهجينة (Hybrid) التي تعتمد على محرك سعة 2.5 لتر بقوة إجمالية تبلغ 240 حصانًا، مما يوفر توازنًا مثاليًا بين الأداء الرياضي وكفاءة استهلاك الوقود.

ريادة النسخة الهجينة القابلة للشحن

ستظل النسخة الهجينة القابلة للشحن (PHEV) هي درة تاج هذا الطراز، حيث تعتمد على محرك سعة 2.5 لتر مدعوم بمحركات كهربائية وبطارية بسعة 18.1 كيلوواط/ساعة.

وتمنح هذه المنظومة السيارة قوة إجمالية تصل إلى 304 أحصنة، مع قدرة على السير بالطاقة الكهربائية الخالصة لمسافة تصل إلى 60 كيلومترًا، مما يجعلها خيارًا مفضلاً في الأسواق التي تفرض معايير صارمة للانبعاثات وتوجهات نحو الطاقة النظيفة في عام 2026.