برامج تدريبية علاجية.. قرار عاجل من التعليم لطلاب الابتدائي بعد انتهاء الدراسة

علق رمضان محمد مساعد وزير التربية والتعليم للتقييم ونظم الامتحانات، على قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عقد برامج علاجية للتلاميذ “الضعاف دراسياً” في المرحلة الابتدائية ، وذلك في نهاية العام الدراسي فور انتهاء امتحانات صفوف النقل 2026 ، على أن تستمر حتى 31 أغسطس 2026.

وقال رمضان محمد في تصريحات تليفزيونية، :" لوحظ تواجد بعض طلاب المرحلة الابتدائية لا يتقنون مهارات القراءة والكتابة ومهارات اللغة العربية ".

وأضاف رمضان محمد: "قمنا باختيار 500 ألف تلميذ موزعين على 10 محافظات وتم اختيارهم بشكل عشوائي وتم تقييمهم في مهارات اللغة العربية وتوصلنا إلى أن نسبة كبيرة من التلاميذ يعانون من مشكلات في مهارات اللغة العربية ".

وتابع رمضان محمد :" تم وضع برنامج علاجي وتم تدريب 10 آلاف معلم على كيفية التعامل مع الطلاب لتحسين مهارات اللغة العربية لدى الطلاب ".

وأكمل رمضان محمد :" يتم إجراء تقييم بعد رحلة البرنامج العلاجي للتعرف على مدى اتقان الطلاب لمهارات اللغة العربية "، مضيفا:" وزارة التربية والتعليم تقدم برامج تدريبية للمعلمين في مختلف أساليب التدريس والتعلم النشط ".