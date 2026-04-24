طلب عاجل لوزير التعليم لحل أزمة طلاب زراعة القوقعة بامتحانات الثانوية العامة

وجّه الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء DMC”، مناشدة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، للتدخل العاجل لحل مشكلة يواجهها طلاب زراعة القوقعة خلال أداء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح كمال أن هذه الفئة من الطلاب، الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة ويعتمدون على سماعات طبية، يواجهون صعوبات متكررة عند دخول اللجان، نتيجة عدم إلمام بعض المسؤولين بطبيعة حالتهم أو الأجهزة التي يستخدمونها، ما يضعهم تحت ضغط نفسي كبير قبل بدء الامتحان بدقائق.

وأضاف أن بعض الحالات قد تفقد القدرة على السمع بشكل كامل في حال إزالة السماعات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تركيزهم وأدائهم داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن المشكلة تتكرر رغم التزام الطلاب بالإجراءات المطلوبة.

وطالب كمال بضرورة توفير كوادر متخصصة داخل لجان الامتحانات تكون على دراية بكيفية التعامل مع هذه الحالات، بما يضمن تسهيل الإجراءات ومنع أي ارتباك للطلاب، مع وضع ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال السماعات في أي ممارسات غير قانونية.

كما شدد على أهمية وجود قاعدة بيانات معتمدة داخل اللجان تتضمن أسماء الطلاب الذين أجروا عمليات زراعة القوقعة، بحيث يتم التعرف عليهم بسهولة دون الحاجة لإعادة شرح حالتهم يوميًا، بما يخفف عنهم التوتر ويضمن تكافؤ الفرص.

واختتم أسامة كمال مناشدته بالتأكيد، أن التعامل الإنساني والمهني مع هذه الحالات سيسهم في دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا، داعيًا إلى سرعة دراسة الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على نزاهة العملية الامتحانية.