صنع تاريخ كرة القدم في المنطقة.. الأهلي يحتفل بمرور 119 عاما على تأسيسه
مدير فندق هولندي: عملت مع الموساد 15 عاما ضد البرنامج النووي الإيراني
مواعيد وأسعار قطار تالجو الجمعة 24 أبريل 2026 بعد التوقيت الصيفي
تحمل 1.9 مليون برميل.. أمريكا تعلن مصادرة ناقلة نفط إيرانية في المحيط الهندي
52.6 جنيه.. آخر تحديث لأكبر سعر دولار اليوم
كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة.. تعرف عليها
دعاء أول جمعة من ذو القعدة .. كلمتان نبويتان من رددهما غفر جميع ذنبه
ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24 أبريل
اتحاد الكرة يحيل المذكرة المقدمة من محامي زيزو إلى لجنة شؤون اللاعبين
تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة
مواعيد الأتوبيس الترددي بعد تطبيق التوقيت الصيفي
تصعيد إقليمي محتمل.. إسرائيل تترقب الضوء الأخضر من أمريكا للتحرك ضد إيران
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
طلب عاجل لوزير التعليم لحل أزمة طلاب زراعة القوقعة بامتحانات الثانوية العامة

أسامة كمال

وجّه الإعلامي أسامة كمال، خلال تقديمه برنامج “مساء DMC”، مناشدة إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، للتدخل العاجل لحل مشكلة يواجهها طلاب زراعة القوقعة خلال أداء امتحانات الثانوية العامة.

وأوضح كمال أن هذه الفئة من الطلاب، الذين خضعوا لعمليات زراعة القوقعة ويعتمدون على سماعات طبية، يواجهون صعوبات متكررة عند دخول اللجان، نتيجة عدم إلمام بعض المسؤولين بطبيعة حالتهم أو الأجهزة التي يستخدمونها، ما يضعهم تحت ضغط نفسي كبير قبل بدء الامتحان بدقائق.

وأضاف أن بعض الحالات قد تفقد القدرة على السمع بشكل كامل في حال إزالة السماعات، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على تركيزهم وأدائهم داخل اللجنة، مشيرًا إلى أن المشكلة تتكرر رغم التزام الطلاب بالإجراءات المطلوبة.

وطالب كمال بضرورة توفير كوادر متخصصة داخل لجان الامتحانات تكون على دراية بكيفية التعامل مع هذه الحالات، بما يضمن تسهيل الإجراءات ومنع أي ارتباك للطلاب، مع وضع ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال السماعات في أي ممارسات غير قانونية.

كما شدد على أهمية وجود قاعدة بيانات معتمدة داخل اللجان تتضمن أسماء الطلاب الذين أجروا عمليات زراعة القوقعة، بحيث يتم التعرف عليهم بسهولة دون الحاجة لإعادة شرح حالتهم يوميًا، بما يخفف عنهم التوتر ويضمن تكافؤ الفرص.

واختتم أسامة كمال مناشدته بالتأكيد، أن التعامل الإنساني والمهني مع هذه الحالات سيسهم في دعم الطلاب نفسيًا وتعليميًا، داعيًا إلى سرعة دراسة الأمر واتخاذ الإجراءات المناسبة بما يحقق مصلحة الطلاب ويحافظ على نزاهة العملية الامتحانية.

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

ارتفع 110 قروش.. سعر الدولار في البنوك اليوم

صدمة لـ يورتشيتش .. بيراميدز يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة الأهلي

الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غدا: ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية ونشاط للرياح المثيرة للأتربة

8 لاعبين من بيراميدز مهددين بالغياب عن مباراة الأهلي.. من هم؟

مونديال 2026 يقترب.. نسخة تاريخية تكتب فصلا جديدا في كرة القدم

اظبط ساعتك.. بدء العد التنازلي للتوقيت الصيفي 2026

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

