مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-4-2026 والقنوات الناقلة

تشهد ملاعب كرة القدم اليوم الجمعة 24 أبريل 2026 يومًا حافلًا بالمباريات القوية في مختلف الدوريات العالمية والعربية، حيث تتجه الأنظار إلى قمة مرتقبة في الدوري الإسباني بين ريال مدريد وريال بيتيس، إلى جانب مواجهة مهمة في الدوري الإيطالي تجمع نابولي وكريمونيزي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

يلتقي سندرلاند مع نوتينجهام فورست في مواجهة تقام في تمام الساعة العاشرة مساءً، ضمن منافسات قوية في البطولة الإنجليزية.

مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تُقام مباراة ريال بيتيس ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُنقل عبر beIN Sports HD 1، في لقاء يُتوقع أن يكون مليئًا بالإثارة والندية.

مواجهات الدوري الإيطالي

يستضيف نابولي نظيره كريمونيزي في تمام الساعة 9:45 مساءً، في مباراة يسعى خلالها أصحاب الأرض لتعزيز موقعهم في جدول الترتيب.

مباريات الدوري الفرنسي

يلعب بريست أمام لانس في تمام الساعة 9:45 مساءً، في مواجهة متكافئة نسبيًا بين الفريقين.

منافسات الدوري الألماني

يواجه لايبزيج فريق يونيون برلين في تمام الساعة 9:30 مساءً، ضمن صراع قوي في البوندسليجا.

مباريات الدوري السعودي

تشهد الجولة لقاء الفتح مع الخليج عند 6:45 مساءً، بينما يلتقي الحزم مع الرياض في 7:10 مساءً.

مواجهات الدوري المصري

تقام عدة مباريات أبرزها لقاء البنك الأهلي ضد زد، وفاركو أمام الجونة في الخامسة مساءً، إضافة إلى مباراة الإسماعيلي مع مودرن سبورت، ولقاء طلائع الجيش ضد الإسماعيلي في الثامنة مساءً.

مباريات الدوري الإماراتي

يلتقي الظفرة مع عجمان، والوصل ضد دبا الفجيرة في الخامسة مساءً، فيما يواجه النصر فريق الجزيرة عند 7:45 مساءً.