بعد الفوز على بيراميدز.. موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنبي بالدوري

يواصل نادي الزمالك خطواته الثابتة نحو التتويج بلقب الدوري المصري الممتاز، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على نادي بيراميدز بهدف دون رد، في قمة الجولة الثالثة من مرحلة حسم اللقب، ليعزز موقعه في صدارة جدول الترتيب ويقترب خطوة جديدة من منصة التتويج.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة في صدارة مجموعة التتويج، متفوقًا بفارق مريح عن بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 44 نقطة، وهو نفس رصيد النادي الأهلي، ما يزيد من سخونة المنافسة في الجولات المتبقية من عمر المسابقة.

مواجهة إنبي

ويستعد الفريق الأبيض لخوض مواجهة جديدة لا تقل أهمية، حين يلتقي مع نادي إنبي ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الحسم، في لقاء يمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة الزمالك على الحفاظ على الصدارة ومواصلة الانتصارات.

موعد مباراة الزمالك أمام إنبي

ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين الموافق 27 أبريل الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة تُعرف دائمًا بالندية، نظرًا للتنظيم الدفاعي القوي الذي يتميز به إنبي، مقابل القوة الهجومية التي يعتمد عليها الزمالك.

مواجهة بيراميدز

وكان الزمالك قد دخل مواجهة بيراميدز بتشكيل ضم المهدي سليمان في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي عمر جابر، حسام عبد المجيد، محمود حمدي الونش، وأحمد فتوح في خط الدفاع، بينما قاد خط الوسط الثلاثي محمد شحاتة، محمد إسماعيل، وعبد الله السعيد، وتكون الهجوم من خوان بيزيرا، ناصر منسي، وعدي الدباغ، وهو التشكيل الذي نجح في تحقيق فوز مهم أعاد الفريق إلى قمة الترتيب.

بيراميدز

في المقابل، خاض بيراميدز اللقاء بتشكيل قاده أحمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمد الشيبي، أسامة جلال، أحمد سامي، ومحمد حمدي في الدفاع، بينما ضم الوسط مهند لاشين، أحمد عاطف قطة، ناصر ماهر، مصطفى زيكو، ومحمود زلاكة، مع الاعتماد على فيستون ماييلي في خط الهجوم، إلا أن الفريق لم ينجح في فك شفرة دفاع الزمالك.

وتكتسب مواجهة إنبي المقبلة أهمية مضاعفة، خاصة أنها تأتي في توقيت حاسم من عمر البطولة، حيث يسعى الزمالك لتوسيع الفارق مع أقرب ملاحقيه، بينما يأمل إنبي في تحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.