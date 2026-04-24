تعادل مثير بين ريال أوفييدو وفياريال في الدوري الإسباني

حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة ريال أوفييدو أمام فياريال، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني “الليغا”، ليعزز “الغواصات الصفراء” موقعه في المركز الثالث، بينما واصل أوفييدو تواجده في المركز الأخير.

بدأت المباراة بضغط قوي من جانب أصحاب الأرض، حيث فرض لاعبو أوفييدو سيطرتهم وهددوا مرمى فياريال بعدة فرص خطيرة، لكن غابت اللمسة الأخيرة. في المقابل، اعتمد فياريال على الهجمات المرتدة، ونجح في الحصول على ركلة جزاء ترجمها نيكولاس بيبي إلى هدف التقدم في الدقيقة 13. ورغم محاولات أوفييدو للعودة، استمر غياب الفاعلية الهجومية، لينتهي الشوط الأول بتقدم فياريال بهدف دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل أوفييدو أفضليته وسيطرته على مجريات اللعب، في ظل تراجع لاعبي فياريال للدفاع والاعتماد على المرتدات. وأهدر أصحاب الأرض عدة فرص محققة، قبل أن يتمكن المغربي إلياس شعيرة من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 69، ليعيد المباراة إلى نقطة البداية.

وفي الدقائق الأخيرة، حاول الفريقان خطف هدف الفوز من خلال عدة محاولات هجومية، لكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.