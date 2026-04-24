رياضة

ليفانتي يتخطى إشبيلية ورايو فاليكانو يهزم إسبانيول في الدورى الإسباني

حمزة شعيب

أشعل فريق ليفانتي صراع الهروب من الهبوط في الدوري الإسباني، بعدما حقق فوزًا مهمًا على حساب ضيفه إشبيلية بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ32.

وشهد اللقاء تألقًا لافتًا من إيفان روميرو، الذي قاد فريقه للفوز بتسجيل هدفي المباراة، حيث افتتح التسجيل في الدقيقة 38، قبل أن يعود ويعزز النتيجة بهدف ثانٍ في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني..

وبهذا الانتصار، رفع ليفانتي رصيده إلى 32 نقطة محققًا فوزه الثامن هذا الموسم والثاني على التوالي، إلا أنه لا يزال يحتل المركز التاسع عشر (قبل الأخير)، مع تقليص الفارق مع مراكز الأمان، ما يزيد من حدة المنافسة في قاع الترتيب.

في المقابل، تجمد رصيد إشبيلية عند المركز السابع عشر، وهو أول مراكز البقاء، بفارق نقطتين فقط عن ليفانتي، قبل ست جولات من نهاية الموسم، ليشتعل الصراع على تفادي الهبوط خلال الأسابيع المقبلة.

وفي مواجهة أخرى ضمن الجولة ذاتها، حقق فريق رايو فاليكانو فوزًا قاتلًا على ضيفه إسبانيول بنتيجة 1-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس.

وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق سيرجيو كاميلو في الدقيقة 87، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة في مشوار الليجا.

