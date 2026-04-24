أحمد شوبير: بيراميدز كان عليه طلب حكام أجانب بدل الاعتراض

علق الإعلامي أحمد شوبير على تصريحات مدرب بيراميدز يوروتشيتش عقب مباراة الزمالك، والتي انتقد فيها بعض القرارات التحكيمية وتدخل تقنية الفيديو “VAR”، مؤكدًا أن الاعتراضات لا يجب أن تكون عبر الإعلام.



وأوضح شوبير أن المدرب تحدث في المؤتمر الصحفي عن ضرورة تحسين قرارات التحكيم، كما أشار إلى تدخل تقنية الفيديو في إحدى اللقطات لصالح الزمالك، ووجّه التهنئة للفريق وجماهيره، قبل أن ينسحب من المؤتمر.



وأضاف أن تقنية الـVAR هدفها تصحيح الأخطاء، لافتًا إلى أن نفس المباراة شهدت أيضًا إلغاء هدف رغم احتسابه في البداية من جانب الحكم المساعد، مشددًا على أن القرارات التحكيمية ليست في اتجاه واحد.



وأشار شوبير إلى أنه كان الأجدر بالمدرب توجيه طلبه بشأن الحكام الأجانب إلى إدارة ناديه بدلًا من طرح الأمر في الإعلام، خاصة أن الأندية التي تملك إمكانيات كبيرة يمكنها تحمل تكاليف مثل هذه الطلبات.



واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الزمالك لا علاقة له بقرارات التحكيم، وأن المسؤولية في النهاية تقع على الفريق وإدارته في التعامل مع مثل هذه الملفات.