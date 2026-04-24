الملكي يا سادة.. مراد مكرم يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز

أشاد الفنان مراد مكرم، بفوز فريق نادي الزمالك على بيراميدز في مباراتهم بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه الشخصي على فيسبوك: "إنه الزمالك الملكي يا سادة".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.