أداء رجولى متميز.. فتحي سند يشيد بفوز الزمالك على بيراميدز

أشاد الناقد الرياضي فتحي سند، بفوز الزمالك على نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

وكتب فتحي سند عبر فيسبوك: "الزمالك يحقق الفوز الاهم والاصعب فى طريق استعادة درع الدورى وتغلب على بيراميدز بهدف رائع لنجم الموسم خوان بيزيرا، وينفرد بصدارة الدورى بفارق 5 نقاط عن بيراميدز والاهلى.. أداء رجولى متميز للزمالك وتفوق واضح لمعتمد جمال على يوريشتش".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.