إنسان غبي.. مراد مكرم يوجه نصيحة مؤثرة على فيسبوك

وجه الفنان مراد مكرم، رسالة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على فيسبوك: "فقط الانسان الذكي هو اللي يقدر يراجع نفسه ويحسن منها لما تلاقي حد جامد في فكره ومش عارف يراجع نفسه ولا يطور من نفسه، تعرف إنه إنسان غبي. وده تبعد عنه أبركلك. ولو ما تقدرش تبعد عنه جسديا لأي سبب، ابعد عنه نفسيا".

من جانب آخر، أثار الفنان مراد مكرم، الجدل حول انتشار ظاهرة نشر فيديوهات لتعذيب الكلاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مراد مكرم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "ايه السر وراء انتشار فيديوهات وصور تعذيب كلاب الشارع مش صدفه، ولا اؤمن بالصدف.. تعذيب الكلاب شئ والتصوير والنشر شئ آخر.. ويا تري تأثير ده علي السياحة والسلام المجتمعي ايه؟؟؟؟ ارجو من السادة المسؤلين الرد علينا".