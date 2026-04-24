الدوري في ميت عقبة.. ياسمين الخطيب تحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز

احتفلت الإعلامية ياسمين الخطيب، بفوز فريق نادي الزمالك على نظيره بيراميدز في المباراة التي اقيمت أمس، بالدوري الممتاز.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك: "الدوري في ميت عقبة يالاه الملكي".

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.