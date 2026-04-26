عفت نصار: عبدالله السعيد أفضل لاعبي الزمالك حاليًا

أشاد عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق بالدور الذي يلعبه عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء مع زملائه داخل الفريق في الفترة الأخيرة.

وقال عفت نصار نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" من وجهة نظري أن عبد الله السعيد يعد أفضل لاعبي فريق الزمالك سواء داخل وخارج الملعب؛ لأن عبدالله السعيد وله دور قيادي كبير داخل وخارج الملعب".

وتابع نجم الزمالك السابق:" جمهور الزمالك كلمة السر فيما وصل إليه الفريق هذا الموسم سوء في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم أو الوصول إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية أيضاً".

وينهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته الجادة لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز، في ظل حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق الأبيض.

واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة، حيث يسعى الجهاز الفني للحفاظ على حالة الانتصارات والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ44 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى 8 نقاط من أصل 12 لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج الأهلي أو بيراميدز.