ياسر ريان: مهند لاشين يستحق التواجد أساسيًا ضد بلجيكا.. ويجب الدفع بـ3 مدافعين

تحدث ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، عن المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في كأس العالم 2026، مقدمًا رؤيته الفنية للتشكيل والطريقة الأنسب التي يجب أن يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

وقال ياسر ريان، في تصريحات عبر برنامج “ستاد المحور”: "يجب أن يدافع حسام حسن بثلاثة مدافعين أمام بلجيكا، لأن المنافس يمتلك قدرات هجومية كبيرة ويحتاج إلى تنظيم دفاعي قوي".

وأضاف: "مهند لاشين لاعب جيد ومهم في تشكيل المنتخب، والخطأ وارد في كرة القدم، لذلك أرى أنه يجب الدفع به في التشكيل الأساسي أمام منتخب بلجيكا".

وأكمل: "أتوقع أن حسام حسن لن يعتمد على حسام عبد المجيد في المواجهة المقبلة، وأرى أن محمد عبد المنعم سيكون الخيار الأقرب للمشاركة أساسيًا أمام بلجيكا".

واختتم تصريحاته قائلًا: "من وجهة نظري محمود حسن تريزيجيه سيلعب على حساب إمام عاشور، وأعتقد أن مواجهة بلجيكا ستحدد بنسبة كبيرة فرص منتخب مصر في التأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم".