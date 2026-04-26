الزمالك يختتم تدريباته لمواجهة إنبي في بطولة الدوري

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته لمواجهة إنبي، المقرر لها غدًا الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتسود حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الزمالك للحفاظ على صدارة جدول ترتيب مجموعة الدوري والأقتراب أكثر نحو تحقيق لقب البطولة.

واستأنف الفريق تدريباته أمس السبت على ستاد الكلية الحربية، في إطار التحضير للمواجهة المرتقبة.

ويسعى الجهاز الفني للحفاظ على حالة الانتصارات والاستمرار في صدارة جدول الترتيب، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 49 نقطة في المركز الأول، متفوقًا على بيراميدز صاحب المركز الثاني بـ44 نقطة.

ويحتاج الزمالك إلى 8 نقاط من أصل 12 لحسم لقب الدوري رسميًا، دون النظر إلى نتائج الأهلي أو بيراميدز.

ويواجه نادي الزمالك منافسه إنبي غدا الأثنين في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.