أتلتيكو مدريد يقلب الطاولة على بلباو بالفوز 3-2 في الدوري الإسباني

قلب فريق أتلتيكو مدريد الطاولة على نظيره أتلتيك بلباو، ونجح في تحقيق الفوز عليه بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإسباني.

وكان أتلتيكو مدريد قد تأخر بهدف نظيف أمام بلباو في الشوط الأول، إذ سجل لاعب أتلتيك أيتور باريديس الهدف الوحيد للفريق في الدقيقة 23.

وسجل ثلاثية أتلتيكو مدريد كل من أنطوان جريزمان وألكسندر سورلوث (هدفين) في الدقائق 49، 54، 90+3.

وأحرز جوروزيتا الهدف الثاني لفريق أتلتيك بلباو في الدقيقة 90+7.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أتلتيك بلباو في المركز التاسع برصيد 41 نقطة.