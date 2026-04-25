تشكيل مباراة أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

أعلن الجهازان الفنيان لناديي أتلتيكو مدريد وأتلتيك بلباو، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع بينهما، بعد قليل، في إطار منافسات الجولة 33 ببطولة الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:
حراسة المرمى: يان أوبلاك
خط الدفاع: مارك بوبيل – كليمنت لينجليه – رينيلدو روجيري – ماركوس يورينتي
خط الوسط: كوكي – بابلو باريوس – أليكس باينا
خط الهجوم: جوليانو سيميوني – أنطوان جريزمان – ألكسندر سورلوث.
فيما جاء تشكيل أتلتيك بلباو كالتالي:
حراسة المرمى: أوناي سيمون
خط الدفاع: يوري بيرتشيتشي – أيتور باريديس – داني فيفيان – أندوني جوروسابيل
خط الوسط: ميكيل جاوريجيزار – إينيغو رويز دي جالاريتا – أوناي جوميز
خط الهجوم: نيكو ويليامز – جوركا جوروزيتا – إينياكي ويليامز.