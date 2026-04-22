أتلتيكو مدريد يخسر 3-2 من إلتشي في الدوري الإسباني

خسر فريق أتلتيكو مدريد من نظيره إلتشي، بثلاثية مقابل هدفين، في إطار الجولة 33 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاءت ثلاثية إلتشي عن طريق ديفيد أفينجروبر وأندري سيلفا (هدفين) في الدقائق 18، 33، 75.

فيما جاء هدفي أتلتيكو عن طريق نيكولاس جونزاليس في الدقيقتين 10، 34.

وشهدت الدقيقة 30، حصول تياجو ألمادا لاعب اتلتيكو مدريد على بطاقة حمراء.

تشكيل أتلتيكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: لينغليت - لو نورماند - بونيار - خوليو دياز

خط الوسط: ميندوزا - كاردوسو - أوبيد - نيكو

خط الهجوم: ألمادا - بايينا

وبهذه النتيجة، يحتل فريق أتلتيكو مدريد المركز الرابع برصيد 57 نقطة، فيما يأتي فريق إلتشي في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.