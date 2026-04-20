برشلونة يراقب ألفاريز.. وموقف حاسم من أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير اسبانية أن نادي برشلونة استفسر عن وضع اللاعب جوليان ألفاريز، إلا أن نادي أتلتيكو مدريد رد بشكل حاسم، مؤكدًا أن اللاعب يُعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الفريق ولا نية للتفريط فيه.

وأضافت التقارير أن أتلتيكو مدريد أوضح أن رحيل ألفاريز لن يتم إلا في حال وصول عرض ضخم للغاية، لن يقل عن 200 مليون يورو، في ظل تمسك النادي بخدماته واعتباره من الركائز المهمة في المشروع الرياضي الحالي.

وكان أتلتيكو قد تعاقد مع ألفاريز في صيف 2024 قادمًا من مانشستر سيتي مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى حوافز تصل إلى 20 مليون يورو، بعقد يمتد حتى 2030، ويتضمن شرطًا جزائيًا ضخمًا يقدر بحوالي 500 مليون يورو.